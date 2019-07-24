В фонд строительства Ржевского мемориала продолжают поступать средства

В Екатерининском зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге в рамках VI Форума регионов Беларуси и России прошла презентация Ржевского мемориала Советскому солдату . Он возводится в Тверской области на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. Проект создается Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

Это масштабное и технически сложное сооружение будет построено на пожертвования простых граждан. На возведение мемориала требуется 650 млн российских рублей, сейчас собрано свыше 265 миллионов.

Первый взнос поступил 11 ноября 2018 года - это были 500 рублей россиянки Надежды Усмановой.

На сегодняшний день свыше 900 человек вложили свои личные сбережения в фонд мемориала. В первой половине июля коллективы сразу нескольких организаций перечислили в фонд строительства свои деньги - около полумиллиона рублей!

Более 100 тысяч перечислил Дворец творчества детей и молодежи Твери. Это старейшее детское учреждение областного центра, открывшееся в 1939 году как Калининский Дворец пионеров и школьников. Здесь трудятся полторы сотни преподавателей и обучаются около четырех с половиной тысяч школьников. Возглавляет коллектив почетный работник общего образования РФ Варвара Говорова.

- В этом году театру танца "Романтики" исполнилось 40 лет, - говорит Варвара. - Дети и их педагоги сами приняли решение часть средств, вырученных от продажи билетов за два юбилейных концерта, перевести на создание Ржевского мемориала. Воспитанники дворца чтят историю своей страны. Считаю, что этот поступок особенно важен в преддверии 75-летия Великой Победы и может служить примером для других.

Как рассказали в Российском военно-историческом обществе, студенты Краснодарского института культуры провели благотворительный концерт, посвященный созданию Ржевского мемориала. Это стало началом кампании по привлечению средств на создание памятника. Результат - совокупный благотворительный взнос 168 тысяч рублей! Свою лепту внесли студенты и преподаватели Кубанского государственного технологического университета, Академия маркетинга и социально-информационных технологий, Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза работников культуры, преподаватели музыкального кадетского корпуса Института культуры, простые жители края.

Еще 134 тысячи рублей перечислил коллектив Прокуратуры Вологодской области. Кроме того, в июле еще несколько десятков тысяч рублей в фонд строительства перевели простые россияне.

Сбор народных пожертвований продолжается на официальном сайте РВИО.