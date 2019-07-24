СМИ подсчитали, сколько Роналду зарабатывает в Instagram

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду зарабатывает больше всех спортсменов на рекламе в своем аккаунте в Instagram.

Приложение Hopper HQ опубликовало данные о стоимости рекламного поста в аккаунтах спортсменов в 2019 году. На первом месте расположился португальский футболист Криштиану Роналду, которому за рекламный пост бренды и компании готовы заплатить 975 тысяч долларов.

На второй позиции бразильский форвард "ПСЖ" Неймар - 722 тысяч. Лишь третьим в этом рейтинге оказался голеадор "Барселоны" Лионель Месси. Ему готовы заплатить за рекламный пост "всего" 648 тысяч.

Несмотря на завершение карьеры, на четвертой строчке находится секс-символ недавнего прошлого Дэвид Бекхэм - 357 тысяч. Лишь пятое место досталось не представителю футбола. Баскетболист Леброн Джеймс зарабатывает 272 тысячи.

В топ-16 вошли и две представительницы слабого пола. Боец смешанных стилей Ронда Роузи опередила теннисистку Серену Уильясмс совсем на немного - 76,6 тысяч против 660,5 тысяч.

Роналду, кстати, вошел и в топ-3 общего рейтинга, уступив Кайле Дженнер и Арианде Гранде, при этом оставив позади таких звезд, как Бейонсе, Ким Кардашьян и Селена Гомес.