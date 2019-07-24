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Россиянам станет проще разобраться, правильно ли им рассчитали кадастровую стоимость квартиры, дома, другой недвижимости, от которой зависит сумма налоговых платежей. Также собственнику будет легче попытаться оспорить назначенную цену, если он с ней не согласен.
Кадастровая стоимость может меняться в том числе от параметров и местоположения недвижимости. Фото: Сергей Михеев/РГ Кадастровая стоимость может меняться в том числе от параметров и местоположения недвижимости. Фото: Сергей Михеев/РГ
Кадастровая стоимость может меняться в том числе от параметров и местоположения недвижимости. Фото: Сергей Михеев/РГ

Как сообщили "Российской газете" в Кадастровой палате Росреестра, во всех регионах подготовят инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания. В палате напомнили, что кадастровая стоимостью может изменяться в зависимости от технических параметров недвижимости, ее местоположении, развитости окружающей инфраструктуры, наличия коммуникаций и так далее.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Изменение каких-либо характеристик влияет на кадастровую стоимость. А чем она выше, тем больше платеж по налогу на недвижимость.

В городах федерального значения такая оценка проводится не чаще одного раза в два года. В прочих регионах - не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 года, а налог за землю на основании кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006 года. После того как у россиян возникла масса претензий к кадастровой стоимости, которая оказывалась в разы выше рыночной, в 2016 году был принят закон о государственной кадастровой оценке, призванный усовершенствовать процедуры определения кадастровой стоимости. И если до него кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, то теперь рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями (ГБУ) при субъекте РФ.

Кадастровая стоимость постоянно меняется: ее пересчитывают один раз в три года или в пять лет. Именно в этот период и может измениться сумма налога

Важным этапом государственной кадастровой оценки, проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные законом сроки он должен быть размещен на сайте учреждения, а также предоставлен в Росреестр.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Отчет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы люди могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Направить претензии можно напрямую в ГБУ, проводившее оценку, или через Портал госуслуг или через МФЦ. Как уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости Федеральной кадастровой палаты Росреестра Татьяна фон Адеркас, подать замечания необходимо в течение 50 суток. И уточняет: "Замечания должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: такие как ФИО, кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. И приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости". В противном случае замечания могут не принять.

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость до того, как начнут начисляться налоги.

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