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24.07.2019 19:59
Рубрика: В мире

Зашел спор о патрулях

США и Британия разошлись в планах относительно военной миссии в Ормузском проливе
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
Ближайшие трансатлантические союзники - США и Британия - неожиданно продемонстрировали разногласия по ситуации в Персидском заливе. После того, как госсекретарь Майк Помпео призвал к созданию "широкой коалиции" для военного патрулирования Ормузского пролива, МИД Британии, под флагом которой в его водах шел нефтяной танкер Stena Impero, задержанный иранскими властями в прошлую пятницу, предложил собственную инициативу.
Катер ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции патрулирует задержанный танкер. Фото: REUTERS Катер ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции патрулирует задержанный танкер. Фото: REUTERS
Катер ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции патрулирует задержанный танкер. Фото: REUTERS

Как дипломатично выразился глава ведомства Джереми Хант на выступлении в Палате общин, которого цитирует европейское издание Politico, она призвана "дополнить" американскую. Речь идет о проекте "возглавляемой Европой морской миссии по обеспечению безопасности судов и их экипажей в жизненно важном регионе". Вместе с тем в Форин офис дали понять, что "европейские усилия не должны быть частью стратегии Трампа по "максимальному давлению" на Иран", поскольку Лондон вместе с Парижем и Берлином по-прежнему привержен сохранению ядерной сделки с Тегераном. Недаром Трамп поспешил заявить, что "продолжит обсуждать с Британией этот вопрос, по которому пока нет письменных договоренностей".

МИД представит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Не спешит отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив и Германия. Как сказал глава МИД республики Хайко Маас, "по поводу вклада ФРГ в подобную миссию нет никаких конкретных соображений". Хотя, отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, теоретически у немецких ВМС есть для этого ресурсы (например, фрегат "Гессен", несущий службу в Средиземном море в рамках постоянной морской миссии НАТО, и корвет "Людвигсхафен-на-Рейне", развернутый у берегов Ливана под эгидой ООН).

С точки зрения США, их военные корабли имеют право транзитного прохода через Ормузский пролив без ограничений
Фото: AP
Рябков: Ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта

"Если американцы или британцы рискнут направить свои военные суда в регион для сопровождения танкеров, то теоретически Иран может в ответ перекрыть Ормузский пролив. Но есть нюанс: в самой узкой части, которая составляет около 50 морских миль, он делится на две акватории, находящиеся под суверенитетом Ирана и под суверенитетом Омана. И примечательно, что оманцы пока не комментируют ситуацию с задержанием Stena Impero, который, судя по имеющейся информации, изначально проходил в их территориальных водах, - отметил в беседе с "РГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Павел Гудев. - С точки зрения США, их военные корабли имеют право транзитного прохода через Ормузский пролив безо всяких ограничений. А с точки зрения Ирана, там действует право не транзитного, а мирного прохода - это более регламентированная норма. И такой проход кораблей может быть остановлен прибрежным государством, если оно увидит в нем признаки угрозы миру и своей безопасности. То есть Иран может посчитать, что само следование американских военных кораблей вдоль его береговой линии может служить основанием для ограничений. Другое дело, решатся ли иранцы на такой шаг".

Как сообщил замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, Москва не получала от американцев никаких предложений по поводу возможной "патрульной миссии". При этом МИД России представил свою Концепцию коллективной безопасности для региона, которая могла бы стать основой для деэскалации назревающего конфликта.

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