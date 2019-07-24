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24.07.2019 20:17
Рубрика: В мире

Врачи ошиблись

Стала известна настоящая причина смерти Нила Армстронга
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
На фоне праздничных событий по случаю 50-й годовщины высадки человека на Луну в США набирает обороты скандальная история, связанная с командиром той самой миссии "Аполлон-11" Нилом Армстронгом. Как известно, по крайней мере так до недавнего времени звучала официальная версия, Армстронг скончался в возрасте 82 лет в 2012 году после операции на сердце. Однако, как утверждает журналистское расследование New York Times, на самом деле он умер в результате медицинской ошибки.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
США хотят защитить американские артефакты на Луне

В распоряжении редакции NYT оказались документы, согласно которым два сына Армстронга, Рик и Марк, получили 5,2 миллиона долларов от госпиталя в Цинциннати, где бывший космонавт проходил реабилитацию после операции на сердце. Эти деньги медучреждение выплатило в качестве компенсации и для урегулирования втайне жалобы сыновей и супруги Армстронга на недобросовестно оказанные медицинские услуги. Причем госпиталь очень настаивал на сохранении этой ситуации в секрете, опасаясь за свою репутацию, поскольку не смог сохранить жизнь величайшему в истории Америки космонавту и общественному деятелю.

Документы секретного соглашения между сыновьями космонавта и госпиталем были присланы в редакцию анонимным отправителем с пометкой - "надеюсь, эта информация спасет жизни других". Из них следует, что проблемы у пациента начались после того, как медсестры вынули временные провода кардиостимулятора, что вызвало внутреннее кровотечение в околосердечную сумку, а уже это привело к ряду других осложнений, стоивших, как оказалось, Армстронгу жизни.

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