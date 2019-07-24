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24.07.2019 08:19
Рубрика: Спорт

Тяжелая травма Асенсио омрачила победу "Реала"

Текст: Максим Домчев
Марко Асенсио. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Марко Асенсио. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Марко Асенсио. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Минувшей ночью в рамках Международного Кубка чемпионов мадридский "Реал" в серии пенальти одолел "Арсенал". Однако главным событием матча стала травма игрока мадридского клуба Марко Асенсио, у которого, по предварительным данным, разрыв крестообразной связки.

Фото: PILAR OLIVARES/ Reuters
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Асенсио получил травму на 64-й минуте встречи после неудачного действия при игре в обороне. Футболист упал на газон и от боли прикрыл лицо руками. Тут же он был заменен и отправлен в одну из больниц. Как сообщает издание Marca, у Асенсио, по предварительным данным, разрыв крестообразной связки левого колена. Травма очень неприятная, и на ее лечение может уйти около девяти месяцев.

После матча главный тренер мадридцев Зинедин Зидан был взволнован. "Это колено, все выглядит очень плохо", - признался он журналистам.

Сам же матч, который состоялся в Лэндовере (США), получился интересным. Уже на 9-1 минуте в ворота "Реала" был назначен пенальти за игру рукой со стороны Начо, который был удален с поля. Александр Ляказетт "с точки" вывел свою команду вперед. А еще до перерыва Пьер-Эмерик Обамеянг сделал счет 2:0. Однако затем последовало удаление Сократиса, получившего за две минуты два предупреждения.

После перерыва Гарет Бэйл один мяч отквитал, а затем отличился Асенсио, который был одним из лучших игроков матча.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были мадридцы.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)
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