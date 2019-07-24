Трамп и Евросоюз обменялись угрозами развязать войну торговых пошлин

Война импортных пошлин между Китаем и США, развязанная администрацией президента Дональда Трампа, в последние месяцы отодвинула на второй план другие торговые темы. Но у главы Белого дома в рукаве остается длинный список стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах, и он решил показать, что не побоится вести торговую войну на несколько фронтов одновременно. Выступая на студенческой конференции в Вашингтоне, Трамп вновь обрушился с острой критикой на Евросоюз.

По его словам, единая Европа была создана для того, чтобы наживаться на американцах, которые при этом защищают страны Старого Света в рамках военного блока НАТО. "Некоторые из худших обидчиков - это наши так называемые союзники. Кто бы мог подумать, но Евросоюз в торговле для нас хуже Китая", - негодовал Трамп, не стесняясь драматизировать: "Они убивают нас!".

До этого президент США собирался поднять пошлины на импорт автомобилей и запчастей из Евросоюза и Японии, жалуясь, что ситуация на авторынке создает угрозу национальной безопасности. Но позже Трамп отложил решение о пошлинах на шесть месяцев, поручив своей администрации провести переговоры с Брюсселем и Токио. Срок выдвинутого ультиматума истекает в середине ноября, но существенных подвижек не произошло.

Сложно сказать, чем вызваны острые заявления Трампа именно сейчас. Возможно, желанием сдвинуть переговоры с мертвой точки. Кроме того, его переговорная тактика обычно предусматривает категоричную стартовую позицию и регулярные уколы в адрес другой стороны. Но, как показывает практика, в торговых вопросах у главы Белого дома дело зачастую не расходится со словом. Если он и смягчает позицию, то неохотно и в последнюю минуту, а потому угроза введения пошлин для европейского автопрома остается вполне реальной.

Трамп всегда давал понять, что неприкасаемых стран и союзов для него нет

В Евросоюзе восприняли заявления Трампа именно в этом ключе и в долгу не остались. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем назвала "абсурдными" тезисы об угрозе нацбезопасности США от производимых в Старом Свете автомобилей, подчеркнув, что в Брюсселе не приемлют обещанных Белым домом квот и ограничений. Она сообщила, что руководство Евросоюза подготовило документ, в котором предусмотрены ответные меры на случай введения пошлин Соединенными Штатами. В этом случае Брюссель обложит пошлинами американские товары, объем импорта которых в страны сообщества составляет около 35 миллиардов евро (около 39 миллиардов долларов) в год.

Мальмстрем выразила надежду, что до таких крайностей не дойдет, но признала, что торговые переговоры с Вашингтоном идут с переменным успехом, а в части, касающейся пошлин, по сути даже не начались. Дело в том, что американцы требуют включить в обсуждение вопрос субсидий, которыми ЕС поддерживает свое сельское хозяйство, а европейцы категорически отказываются делать это.

При Дональде Трампе, проводящем крайне жесткую внешнеторговую линию, такие обмены любезностями с Евросоюзом становятся обычным делом. От картинной дружелюбности времен Барака Обамы, когда стороны собирались подписать соглашение о свободной торговле, не осталось и следа. Казалось бы, у США и ЕС много общих интересов на мировой арене, ради которых Трамп мог бы и помягче обходиться с ключевыми партнерами. Но в его мировоззрении страны зачастую делятся на хорошие и плохие не в соответствии с устоявшимися представлениями внешнеполитической элиты, а через призму торгового баланса. Для вашингтонского истеблишмента американо-европейский альянс - это незыблемая константа внешней политики, но Трамп с самого начала своего президентства давал понять, что неприкасаемых стран и союзов для него нет. Если глава Белого дома не видит прямой экономической выгоды для США, он готов ставить под вопрос значимость даже таких институтов, как НАТО.