Треть россиян не верят в справедливое решение финансовых споров

По мнению россиян, ответственность за финансовые потери в спорных ситуациях с банками и другими финансовыми организациями в первую очередь лежит на самих клиентах. В справедливое решение таких споров верят не более 16 процентов россиян, показал опрос Аналитического центра НАФИ.

Каждый третий не верит в справедливое решение таких споров, а 46 процентов убеждены, что они могут окончиться чем угодно. В справедливое урегулирование споров чаще других верят молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, а также руководители любого уровня. Люди старше 55, безработные и с низким уровнем дохода меньше верят в справедливое решение спора.

62 процента россиян считают, что человек сам виноват, если взял в банке кредит, но не смог его вернуть и в результате потерял часть своего имущества

В потенциально спорных и конфликтных ситуациях, таких как потеря денег в финансовой пирамиде, потеря процентов при досрочном изъятии вклада или конфискация имущества из-за невозврата кредита, россияне склонны в первую очередь возлагать ответственность за понесенный ущерб на потребителей и только потом на сами организации или государство.