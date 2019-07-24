Трагедией едва не завершился чемпионат по дрифту в Бишкеке. Один из участников не справился с управлением и вылетел на обочину, где расположились зрители. Тяжелые травмы получили шесть человек, включая двух иностранцев.

Турнир по дрифту Gradus Cup проходил в центре столицы - на площади Победы. Посмотреть необычное для Бишкека шоу собралось много зрителей. От трассы их отделяло ограждение, однако оно оказалось неспособно выдержать удар машины на высокой скорости. Выяснилось это довольно скоро. Один из участников, управлявший Toyota Mark II, не смог удержать автомобиль на дороге после резкого поворота и буквально влетел в палатки, под которыми стояли люди.

Машиной управлял 32-летний видеоблогер из КР. Он планировал участвовать не только в местных турнирах, но и в соревнованиях за рубежом. Автомобиль, с которым блогер выступал на чемпионате, был приобретен несколько месяцев назад и специально реконструирован для дрифта. Этот вид гонок подразумевает прохождение поворотов с использованием управляемого заноса.

Пострадавших госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Среди них двое граждан Китая. Погибших, к счастью, нет, а сам водитель отделался легким испугом. Задерживать, к слову, его не стали. Согласно законодательству, ему грозит штраф. При этом никто из пострадавших с заявлением на него не обращался.

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Разрешение на организацию в центре города автотурнира дала Свердловская райадминистрация столицы под гарантии, что участникам и гостям обеспечат безопасность. После инцидента муниципалитет Бишкека заявил, что планируют запретить дрифт-турниры и подобные им мероприятия.