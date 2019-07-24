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24.07.2019 16:32
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали причину быстрого развития рака кожи на первой стадии

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Тель-Авивского университета выяснили, что жировые клетки играют ключевую роль в опасной трансформации меланомы - меланоцитарного рака кожи. Об этом пишет Medicalxpress.

Как пояснили ученые, "заблокированная" во внешнем слое кожи злокачественная опухоль (это еще первая стадия заболевания) относительно хорошо поддается лечению. Но если новообразование проникло через дерму и распространилось в органы человека через кровеносные сосуды, то ситуация значительно усложняется.
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- Меланома становится фатальной, когда она "просыпается" и отправляет раковые клетки в слой кожи ниже эпидермиса, метастазируя в жизненно важные органы. Блокирование трансформации меланомы является одной из основных целей исследований рака сегодня, и теперь мы знаем, что жировые клетки участвуют в этом изменении, усугубляя ситуацию, - пояснили специалисты.

В ходе исследования были изучены десятки образцов биопсии, взятых у пациентов с меланомой.

- Когда мы удаляли жировые клетки, вызывающие агрессию опухоли, успокаивались и раковые клетки. В связи с чем мы выявили вещества, которые сдерживали метастатический процесс и возвращали меланому в свое относительно "спокойное и бездействующее состояние", - пояснил профессор Кармит Леви.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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