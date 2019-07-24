В Анкаре при вооруженном нападении ранен белорусский дипломат

В столице Турции тяжело ранен советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев, передает РИА Новости.
Сообщается, что на Поганшева напал его сосед по дому, бывший военный. После этого злоумышленник покончил с собой.
По предварительным данным, причиной нападения стала бытовая ссора.
"Сотрудник посольства Белоруссии вместе с ребенком возвращался домой, получил огнестрельное ранение от психически неуравновешенного гражданина Турции, - сообщили в диппредставительстве. - Сейчас ему оказывается медицинская помощь".
Врачи оценивают его состояние как тяжелое.