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24.07.2019 22:13
Рубрика: В мире

В Анкаре при вооруженном нападении ранен белорусский дипломат

В столице Турции тяжело ранен советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев, передает РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сообщается, что на Поганшева напал его сосед по дому, бывший военный. После этого злоумышленник покончил с собой.

По предварительным данным, причиной нападения стала бытовая ссора.

"Сотрудник посольства Белоруссии вместе с ребенком возвращался домой, получил огнестрельное ранение от психически неуравновешенного гражданина Турции, - сообщили в диппредставительстве. - Сейчас ему оказывается медицинская помощь".

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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