В Госдуму внесен законопроект о Дне военной присяги

Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предложила дополнить список памятных дат Днем военной присяги. Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Новой памятной датой должно стать 21 ноября, поскольку именно в этот день в 1721 году император Петр I издал указ "О учинении присяги а каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

"Учреждение памятной даты "21 ноября - День военной присяги" закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества, будет способствовать воспитанию граждан Российской Федерации, особенно молодежи, в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к Защитникам Отечества, Вооруженным Силам Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.