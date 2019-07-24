В Уголовном кодексе РФ может в недалеком будущем появиться статья о незаконном обогащении.

На законодательном уровне продолжается "закручивание гаек" в отношении чиновников, которые при не очень больших официальных доходах живут явно не на эти деньги, имея виллы, самолеты и пароходы. В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции. Их авторами выступили несколько депутатов во главе с Сергеем Мироновым.

Они предлагают добавить в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении. То есть о "значительном превышении (на сумму более 5 млн руб.) стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов".

За подобное превышение можно будет получить штраф "в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности" на срок от года до трех лет. А можно и сесть на срок до двух лет со штрафом "в размере не менее половины суммы незаконного обогащения".

Кратно увеличенная ответственность прописана для случаев, если незаконное обогащение совершено гражданином, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ. Или главой органа местного самоуправления. Или, если обогащение было в крупном или особо крупном размере. Это значит, что активы чиновника составили 10 и 20 миллионов рублей соответственно.

Интересно, что, по мнению законодателей, входит в понятие активов? Это недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и "иное имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, а также обязательства имущественного характера".

Судя по законопроекту, даже бывшие чиновники должны будут в течение трех лет после ухода на пенсию или на другую не государственную работу сообщать о своих доходах и расходах

Названы и те, кто может попасть под новую статью, если она станет законом. Это граждане, которые по закону должны представлять сведения о своих доходах, имуществе и "обязательствах имущественного характера".

Второй законопроект из этого пакета вводит административную ответственность за превышение стоимости активов чиновника над размером его законных доходов "при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

По мнению авторов, за такое можно наказать дисквалификацией на срок от двух до трех лет. Проектом устанавливается обязанность предоставлять сведения и о доходах и расходах совершеннолетних детей. Бывшие чиновники три года после ухода должны предъявлять данные о своих доходах.

Еще перечислены виды имущества, о которых надо отчитываться. Это участки, дома, квартиры, дачи, гаражи, "иные объекты недвижимости", транспорт, ценные бумаги, акции доли участия, паи в уставных капиталах. А также просто деньги - наличные и нет, иностранная валюта и вообще все, что больше 500 МРОТ. Если у чиновника нет договора на руках, то он не может пользоваться недвижимостью, транспортом и всем остальным, что дороже 500 МРОТ.

Кстати, в проекте прописано право Генпрокурора и подчиненных ему прокуроров инициировать проверку сведений о доходах и расходах должностных лиц.