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24.07.2019 04:31
Рубрика: В мире

Уничтожили террористов

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 161(7919)
Президент Киргизии осматривает вооружение военных, принимавших участие в учениях. Фото: Пресс-служба президента КР Президент Киргизии осматривает вооружение военных, принимавших участие в учениях. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии осматривает вооружение военных, принимавших участие в учениях. Фото: Пресс-служба президента КР
Специальную операцию по нейтрализации террористических групп, вторгшихся из-за рубежа, провели на юге Киргизии. Такова легенда совместных тактических учений "Сары-Таш - 2019", которые прошли в Алайском районе республики, граничащим с Таджикистаном и СУАР КНР.

В учебной спецоперации участвовали около 600 военнослужащих сухопутных войск и сил воздушной обороны, нацгвардии, погранслужбы, подразделений МВД КР, спецслужб и МЧС. В маневрах задействовали артиллерию, беспилотники, вертолеты, самолеты и другую технику.

Пока военные блокировали и уничтожали условные бандформирования, спасатели и правоохранители занимались отселением местных жителей и освобождали заложников. За заключительным этапом учебной операции наблюдал глава республики Сооронбай Жээнбеков.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Нам необходимо добиться высокой координации в работе министерств, ведомств и органов местного самоуправления, и учения проводятся именно для этого, - заявил он. - Укрепление национальной безопасности - основное направление внутренней и внешней политики страны. Особая ответственность за это возлагается на Вооруженные силы. Но без координации с правоохранительными органами и местными властями обеспечить безопасность и стабильность невозможно.

За учениями наблюдали союзники Киргизии по ОДКБ - военные атташе России и Казахстана, а также руководство объединенной военной базы РФ в КР. В учебной спецоперации приняли участие российские штурмовики Су-25-СМ.

Досье "РГ"

Так называемое южное направление считается одним из проблемных в Киргизии - в свете ухудшающейся обстановки в Афганистане (ИРА). По данным из разных источников, в северных провинциях ИРА скапливаются боевики террористических организаций, ранее пытавшихся создать "халифат" на Ближнем Востоке. В 1999-2000 годах бандформирования радикальных группировок, минуя территорию Таджикистана, уже вторгались в южные районы Киргизии, и оба раза вытеснить их удалось только в ходе ожесточенных боев.

В мире экс-СССР Киргизия
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