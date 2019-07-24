В посольстве КНДР назвали сроки возвращения российских моряков

Задержанное властями КНДР российское судно с экипажем вернутся в Россию сразу после окончания проверки. Об этом сообщили в северокорейском посольстве в Москве.

"Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР, - цитирует РИА Новости сообщение дипломатической миссии. - С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в Россию".

Напомним, в ночь на 17 июля северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Сахалинское судно и моряки - 15 россиян и двое южнокорейцев - находятся в порту города Вонсана. В настоящее время в ситуации разбираются представители посольства РФ в КНДР, они уже встретились с экипажем сейнера. Сейчас решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков в Россию.