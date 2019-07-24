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В Россию пришел сверхдешевый "бабушкофон" Nokia за 1100 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2019,  
18:24
Фото: HMD Global Фото: HMD Global
Фото: HMD Global

Компания HMD Global представила на российском рынке два новых кнопочных телефона - Nokia 105 и Nokia 220 4G.

Nokia 105 (2019). Фото: HMD Global

Nokia 105 (2019) оснащается 1,77-дюймовым цветным экраном, заключен в корпус из поликарбоната, имеет память, рассчитанную на 500 SMS и 2000 контактов. Емкость аккумулятора девайса 800 мАч, присутствует фонарик и встроенные игры - тетрис и несколько других.

Nokia 220 4G имеет 2,4-дюймовый дисплей и работает в сетях четвертого поколения. Он обеспечивает передачу голоса с высокой четкостью, а также позволяет общаться в сосетях и пользоваться интернетом.

В телефоне присутствуют FM-приемник, фонарик, имеется будильник и возможность настройки громкости и яркости. Емкость аккумулятора - 1200 мАч, присутствуют игры, включая легендарную "змейку".

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Стоимость Nokia 105 (2019) с одной SIM-картой составит 1090 рублей, с двумя - 1190 рублей. Nokia 220 4G обойдется российским покупателям в 2690 рублей.

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