В Совфеде объяснили смысл идентификации пользователей электронной почты

Внесенный накануне сенаторами законопроект об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона нацелен прежде всего на борьбу с терроризмом, заявила Людмила Бокова - один из авторов документа и глава комиссии СФ по развитию информационного общества.

Законопроект "направлен на снижение числа ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты", приводит ее слова пресс-служба Совфеда. "Новые поправки создадут правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, а также сократят ущерб от распространения таких сообщений", - считает сенатор.

Она напомнила, что в этом году по стране прокатилась волна рассылок на электронные адреса органов госвласти, больниц, школ, управлений транспортной инфраструктуры с ложными сообщениями о готовящихся терактах. "И каждый раз производилась необходимая в данном случае эвакуация граждан, учреждения вынуждены были прекращать свою работу, шли сбои в работе транспорта - все это влекло за собой и экономический ущерб, и создавало дискомфорт для граждан", - подчеркнула сенатор.

Людмила Бокова также пояснила, что идентификацию владельцев электронных адресов будут осуществлять по абонентскому номеру на основании договора между организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

Для пользователей ничего не изменится, но "обязательность идентификации поможет выявить авторов фейковых угроз". "Если такой порядок будет установлен, то желающих делать ложную рассылку о заложенной бомбе, уверена, убавится - ответственность за ложные вызовы в нашем законодательстве уже установлена, и она довольно жесткая", - считает сенатор. Сейчас, по ее словам, анонимность в этой сфере позволяет злоумышленникам уйти от ответственности.

Напомним, накануне группа сенаторов внесла в Госдуму закон об идентификации пользователей электронных почтовых сервисов. Помимо собственно привязки адреса к телефону, он обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу сообщений с запрещенной в РФ информацией на 24 часа с момента получения соответствующего распоряжения от органов власти.