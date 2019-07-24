Врачи рассказали о главной опасности маникюра

Посетители салонов красоты рискуют заразиться гепатитом B и С. Об этом в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом рассказала главный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина.

Главная опасность в том, что если во время сеанса маникюра больной гепатитом получит микротравму, следующий клиент может заразиться через загрязненный инструмент. "Вода и дезинфицирующие средства не убивают вирусы гепатитов B и С, - отмечает Сметанина. - Поэтому перед началом процедуры обязательно убедитесь, что многоразовые пакеты прошли стерилизацию в автоклаве". Инструменты при этом должны лежать в крафт-пакете, индикатор на нем должен иметь розовый, бежевый или коричневый цвет.

В салоне обязательно должны быть одноразовые пемзы, пилки и игры для татуажа и татуировок. А мастера обязаны работать в перчатках.