Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая

Борющимся с лишним весом людям, а также тем, кто пристально следит за своим здоровьем, диетологи категорически не советуют придерживаться политики легкого завтрака - сладкого чай с печенькой или бутерброда с колбасой. Сытный обстоятельный завтрак даст достаточно энергии на весь день и уменьшит ложное чувство голода днем, то есть в итоге человек съест меньше обычного.

В частности, сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что отказ от завтрака, чем грешат в современном ритме жизни многие, связан с высоким риском ожирения у подростков, преждевременным развитием диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если мы завтракаем, то потом в течение дня съедаем гораздо меньше, - подтвердила в интервью "Вечерней Москве" диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина. - Получается, что общая калорийность снижается. Лишний вес действительно связан с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно завтрак дает нам энергию на весь день, повышает работоспособность".

Вдобавок, отметила она, если человек поест ближе к обеду, "то может быть скачок уровня сахара в крови".

Идеальный завтрак - сложные углеводы, то есть цельнозерновые крупы, каши, а также белок (омлет, сыр или творожная запеканка). Сочетание углеводов и белков даст ощущение сытости, но не приведет к набору лишнего веса.

Что же стоит исключить из утреннего меню? Как оказалось, нужно отказаться от привычного сладкого чая или кофе...

- Категорически нельзя завтракать сладким чаем или кофе, - подчеркнула Елена Соломатина. - Вредно есть булку и хлопья. Происходит резкий подъем глюкозы, затем выброс инсулина, очень быстро захочется есть, и опять что-то сладкое, а иначе будет падать работоспособность. Кроме того, не стоит завтракать колбасой, даже в хорошей содержатся вредные добавки. Организм недополучит питательных веществ.