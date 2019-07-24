Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу

Спутник «Ресурс-П» сфотографировал вулкан #Убинас, который проявляет большую активность в течение нескольких дней.



По сообщениям СМИ, столб пепла, дыма и раскаленных камней из его кратера поднимается на высоту 12 км, ветер разносит его во всех направлениях. pic.twitter.com/2eWEAArL49 — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 24, 2019

Российский спутник "Ресурс-П" сфотографировал дымящийся вулкан Убинас в Перу. Его активность затронула более 29,7 тысячи человек в трех регионах страны.

"По сообщениям СМИ, столб пепла, дыма и раскаленных камней из его кратера поднимается на высоту 12 километров, ветер разносит его во всех направлениях", - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, что 23 июля Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас. Выброс пепла достиг 1,5 километра в высоту. Кроме того, зафиксировано также 300 подземных толчков.

Перуанские власти объявили в трех департаментах чрезвычайное положение, чтобы подготовить население к эвакуации в случае извержения.