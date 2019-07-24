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24.07.2019 17:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу

Текст: Николай Грищенко

Российский спутник "Ресурс-П" сфотографировал дымящийся вулкан Убинас в Перу. Его активность затронула более 29,7 тысячи человек в трех регионах страны.

Фото: Евгений Нескоромный/РИА Новости
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"По сообщениям СМИ, столб пепла, дыма и раскаленных камней из его кратера поднимается на высоту 12 километров, ветер разносит его во всех направлениях", - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, что 23 июля Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас. Выброс пепла достиг 1,5 километра в высоту. Кроме того, зафиксировано также 300 подземных толчков.

Перуанские власти объявили в трех департаментах чрезвычайное положение, чтобы подготовить население к эвакуации в случае извержения.

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