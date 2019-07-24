Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть

Кадры выступления лидера украинской партии "Голос" и вокалиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука перед российскими предпринимателями бурно комментируют в соцсетях. В среду соответствующую видеозапись разместил в Facebook юрист Андрей Портнов, бывший заместитель главы президентской администрации Виктора Януковича. После победы Зеленского он вернулся из Австрии на Украину и инициировал ряд исков и уголовных производств против Петра Порошенко.

Как следует из подписи и комментариев к видео, Вакарчук и его группа выступали в 2015 году в Монако на закрытом мероприятии, якобы организованном российским бизнесменом Александром Мечетиным. Разместивший запись пользователь особо отмечает, что Вакарчук выступал перед российской аудиторией в тот момент, когда на востоке Украины полыхала острая фаза вооруженного конфликта. Портнов также пообещал, что в скором времени будут опубликованы более подробные сведения. Вскоре после публикации видеозапись, на которой Вакарчук исполнял композицию "Больше для нас", была удалена.

Накануне Вакарчук выступил с идеей закона, который регулировал бы отношения с Россией во всех сферах, поскольку на данный момент, по его мнению, в украинском обществе налицо двойные стандарты. В качестве примера он назвал то, что часть украинских артистов активно гастролирует в России, а другие принципиально не делают этого. Также в ходе кампании он сделал ряд антироссийских заявлений и инициатив.

Возглавляемая Вакарчуком партия "Голос" стала одной из пяти сил, которая по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов на Украине преодолела 5-процентный барьер (набрала немногим более 6 процентов) и гарантировала себе собственную фракцию в Верховной Раде.