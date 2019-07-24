Xiaomi выпустит смартфон Redmi с камерой на 64 Мп. Что о нем известно

64-мегапиксельный смартфон Redmi, которым Xiaomi похвалилась ранее на этой неделе, будет выдавать снимки размером около 20 мегабайт и разрешением 9248x6936 пикселей, пишет GizmoChina.

Такие фото будут получаться только в специальном режиме съемки "64MP", который появится в приложении камеры и станет стандартным наряду с режимами ночной съемки, панорамном, портретном и других.

Всего модулей камеры у нового смартфона Redmi будет четыре, основной получит разрешение 64 мегапикселя. Ожидается, что в качестве сенсора будет использоваться ISOCELL Bright GW1 производства Samsung.

Этот сенсор поддерживает расширенный динамический диапазон в режиме реального времени, то есть камера сможет делать HDR-снимки за один "щелчок затвора", а не объединяя несколько изображений в один кадр.

Помимо Redmi, над 64-мегапиксельными смартфонами работают также Realme (подразделение Oppo) и Samsung.