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Xiaomi выпустит смартфон Redmi с камерой на 64 Мп. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2019,  
16:44
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

64-мегапиксельный смартфон Redmi, которым Xiaomi похвалилась ранее на этой неделе, будет выдавать снимки размером около 20 мегабайт и разрешением 9248x6936 пикселей, пишет GizmoChina.

Такие фото будут получаться только в специальном режиме съемки "64MP", который появится в приложении камеры и станет стандартным наряду с режимами ночной съемки, панорамном, портретном и других.

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Всего модулей камеры у нового смартфона Redmi будет четыре, основной получит разрешение 64 мегапикселя. Ожидается, что в качестве сенсора будет использоваться ISOCELL Bright GW1 производства Samsung.

Этот сенсор поддерживает расширенный динамический диапазон в режиме реального времени, то есть камера сможет делать HDR-снимки за один "щелчок затвора", а не объединяя несколько изображений в один кадр.

Помимо Redmi, над 64-мегапиксельными смартфонами работают также Realme (подразделение Oppo) и Samsung.

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