Загитова сделала подарок премьер-министру Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абе в его резиденции подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.

Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.

"Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину", - сказал Абэ, пригласив россиянку посетить Японию.

Алина призналась, что ее собака очень плохо переносит полеты и попросила разрешить ей взять Масару с собой в салон самолета. Японский премьер пообещал поговорить на этот счет со своими коллегами.

После этого Загитова подарила Абе плюшевую собаку породы акита-ину, вызвав улыбку на лице премьер-министра.