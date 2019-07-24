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24.07.2019 20:03
Рубрика: В мире

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Президент Украины требует уволить Виталия Кличко с поста градоначальника Киева
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
В офисе президента Украины Владимира Зеленского не хотят растрачивать положительную избирательную инерцию и готовят досрочную смену власти в регионах. О планах на год раньше провести выборы депутатов областных и районных советов, а также мэров городов в среду сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителей офиса. Но под мэром Киева Виталием Кличко кресло шатается уже сейчас - вчера глава президентского секретариата Андрей Богдан потребовал от кабинета министров инициировать отставку знаменитого боксера.
Кличко вновь досталось - на этот раз от президента Украины. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Кличко вновь досталось - на этот раз от президента Украины. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Кличко вновь досталось - на этот раз от президента Украины. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

О том, что Кличко не устраивает "команду Зе" и главного ее представителя Игоря Коломойского, после президентских выборов говорилось неоднократно. Теперь Богдан в своем письме к министру кабинета министров (или статс-секретарю правительства) Александру Саенко просит внести на имя президента представление об отставке Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). "Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", - напоминает правительству Богдан.

На Украине неожиданно проявился культ личности Зеленского

Поясним, что сегодня Кличко фактически осуществляет две управленческие функции: руководит Киевским городским советом - представительной властью, и отдельно КГГА - властью исполнительной. Обе они объединены одной должностью - "Киевский городской голова", но получает ее победитель местных выборов. Однако возможность непротиворечивого существования такого поста с точки зрения законодательства и Конституции неоднократно оспаривалась. Об этой старой административной коллизии и о том, что как глава государственной администрации Кличко может быть уволен президентом по представлению кабмина, Богдан напомнил уходящему правительству. При этом руководить Киевским горсоветом Кличко продолжит беспрепятственно, вплоть до новых местных выборов. Сам Кличко по итогам встречи с Зеленским сообщил, что категорически не согласен покидать пост и считает все обвинения в свой адрес надуманными.

Под мэром Киева Виталием Кличко кресло шатается уже сейчас

В окружении действующего премьера Владимира Гройсмана пока не спешат комментировать дальнейшую судьбу Кличко, однако в "команде Зе" уже назвали возможного нового главу КГГА. Им должен стать главный медиаменеджер Коломойского, гендиректор телеканала "1+1" и уже три дня как депутат Верховной рады Александр Ткаченко - человек, приложивший немало усилий не только для победы Зеленского на выборах, но также к разжиганию гражданской войны на Украине.

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