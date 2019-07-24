Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить мэра Киева Виталия Кличко. В кабинет министров поступило официальное обращение по этому поводу, сообщает портал strana.ua.

В документе говорится, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента. На должность мэра Киева Кличко привел экс-президент Петр Порошенко. Далее новый глава государства решает кадровые вопросы самостоятельно.

Ранее сообщалось, что 23 июля Виталия Кличко вызвали повесткой на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях. Мэр все инсинуации в свой адрес отрицает.

Между тем президент Зеленский проводит активную кадровую чистку на местах. Он уволил уже пятнадцать глав администраций в регионах. Теперь, очевидно, дошла очередь и до Кличко в столь важном политическом центре как Киев. Эту должность займет сторонник новой власти.