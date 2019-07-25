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25.07.2019 12:22
Рубрика: Власть

Аптеки не смогут предлагать покупателям только один препарат

Текст: Татьяна Замахина

Аптекам могут запретить предлагать только один препарат покупателям при наличии целой линейки лекарств. Законопроект разрабатывают депутаты фракции "Единая Россия".

Фото: photoxpress
Зачем нужно читать инструкцию к каждому лекарству

Об этих и других поправках рассказал журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев, который возглавляет межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения.

Он напомнил, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о совершенствовании порядка определения взаимозаменяемости препаратов.

Составление такого реестра очень пригодится депутатам в диалоге с аптеками.

- То есть аптека не будет иметь права предлагать только один препарат при наличии определенной линейки. Она будет обязана предлагать все имеющиеся препараты, - сказал Исаев, поясняя суть законопроекта.

Кроме того, подготовлен блок поправок, регулирующих торговлю в Интернете биологически активными добавками (БАД) и лекарствами.

Блок поправок (среди авторов - единоросс Сергей Боярский) включает в себя регулирование так называемых "левых" сайтов по продаже лекарств, уточнил Исаев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Он отметил, что таковыми предлагается считать "тех, кто не имеет разрешения на торговлю лекарственными аппаратами или торгует лекарствами, которые запрещены: к продаже через интернет, например, психотропными, наркосодержащими, спиртосодержащими".

- Такие сайты должны включаться в реестр запрещенных сайтов и в отношении них должны приниматься соответствующие меры, - подчеркнул Исаев.

Что касается БАДов, то их должны продавать только те, кто официально зарегистрированы государством, сказал первый замруководителя фракции.

Это связано с тем, что БАДы в отличие от лекарств никаких клинических и испытаний проходить не должны, пояснил он.

Кроме того, "Единая Россия" обсуждает с правительством вопрос допуска к торговле лекарствами через интернет лицензированных, официально зарегистрированных оптовых поставщиков. Такая мера, добавил Исаев, даст доступ к рынку отечественным производителям и "умерит аппетиты аптечных монополистов".

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Партии "Единая Россия" Цены на лекарства Законопроекты и комментарии
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