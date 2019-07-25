Аптеки не смогут предлагать покупателям только один препарат

Аптекам могут запретить предлагать только один препарат покупателям при наличии целой линейки лекарств. Законопроект разрабатывают депутаты фракции "Единая Россия".

Об этих и других поправках рассказал журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев, который возглавляет межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения.

Он напомнил, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о совершенствовании порядка определения взаимозаменяемости препаратов.

Составление такого реестра очень пригодится депутатам в диалоге с аптеками.

- То есть аптека не будет иметь права предлагать только один препарат при наличии определенной линейки. Она будет обязана предлагать все имеющиеся препараты, - сказал Исаев, поясняя суть законопроекта.

Кроме того, подготовлен блок поправок, регулирующих торговлю в Интернете биологически активными добавками (БАД) и лекарствами.

Блок поправок (среди авторов - единоросс Сергей Боярский) включает в себя регулирование так называемых "левых" сайтов по продаже лекарств, уточнил Исаев.

Он отметил, что таковыми предлагается считать "тех, кто не имеет разрешения на торговлю лекарственными аппаратами или торгует лекарствами, которые запрещены: к продаже через интернет, например, психотропными, наркосодержащими, спиртосодержащими".

- Такие сайты должны включаться в реестр запрещенных сайтов и в отношении них должны приниматься соответствующие меры, - подчеркнул Исаев.

Что касается БАДов, то их должны продавать только те, кто официально зарегистрированы государством, сказал первый замруководителя фракции.

Это связано с тем, что БАДы в отличие от лекарств никаких клинических и испытаний проходить не должны, пояснил он.

Кроме того, "Единая Россия" обсуждает с правительством вопрос допуска к торговле лекарствами через интернет лицензированных, официально зарегистрированных оптовых поставщиков. Такая мера, добавил Исаев, даст доступ к рынку отечественным производителям и "умерит аппетиты аптечных монополистов".