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25.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Август будет стабильным для рубля и критичным для евро

Текст: Георгий Панин
Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- К августу уже будет понятно, какие решения относительно монетарной политики приняли ключевые мировые центробанки - ФРС США и ЕЦБ, а также Банк России. Сейчас, когда этих фактов еще нет на руках, мы можем только предполагать. Наши прогнозы оптимистичны и выглядят следующим образом.

Фото: iStock
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Предполагаю, что 25 июля Европейский Центробанк понизит ставку по депозитам с текущих -0,40 до примерно -0,60 процента. Это значит, бизнесу придется интенсивнее забирать свои средства со счетов, чтобы не платить банку за хранение и безопасность.

С высокой вероятностью 30 июля Федрезерв США понизит свою процентную ставку на 25 базисных пунктов с нынешнего уровня 2,25-2,5 процента и даст указания на аналогичную величину снижения в сентябре.

В конце этой недели ЦБ РФ также готов понижать ставку на 25 базисных пунктов, с 7,50 до 7, 25 процента годовых, что вполне укладывается в общую стратегию и опирается на замедление темпов инфляционного роста.

В совокупности это все означает, что мировые денежно-кредитные условия становятся мягче, а центробанки пытаются заставить экономику дышать хотя бы так. Снижение ставок ФРС США и ЕЦБ, конечно, в целом увеличит интерес инвесторов к валютам быстроразвивающихся экономик.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Однако для рубля в этом есть проблема: повсеместное снижение ставок сократит привлекательность отечественных ОФЗ, а ведь именно фантастический интерес "горячих денег" к долгам РФ и был основной причиной укрепления рубля в первом полугодии. В результате рубль способен утратить один из ключевых факторов опоры и стать более чувствительным к внешнему фону и поведению нефти. К тому же возможные санкции против суверенного госдолга России и возобновление торговых войн могут ослабить позиции рубля.

На текущий момент сырьевой рынок пока не дает оснований для бешеного оптимизма: экономика Китая теряет темпы роста и может сокращать объемы нефтяного импорта. Оптимизация Штатами сланцевой добычи и сохранение суточной выкачки нефти на максимумах указывают, что США сохраняют цель достичь мирового лидерства в производстве черного золота, и мало что способно им в этом помешать. Если внешняя конъюнктура и статданные будут давить на позиции сырья, то баррель Brent отступит к 60-62. И это тоже малоприятно для рубля.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Август, конечно, исторически стрессовый месяц для российской валюты, но, если геополитика будет нейтральной, а на глобальном уровне все будет тихо, ничего страшного не случится. Ориентировочно доллар США проторгуется в августе в коридоре 62-64 рублей, евро - в пределах 69,30-72 рублей.

Надо отметить, что поведение евро сейчас вызывает больше пессимизма, чем оптимизма. Ожидаемое 25 июля решение ЕЦБ смягчить монетарную политику хоть в какой-то ее части толкнет и так неустойчивую евровалюту к дополнительному ослаблению.

Так что евро дешевле 70 рублей - вполне ожидаемое и рыночное событие, прогнозируемые диапазоны знакомы и понятны инвесторам и участникам рынка.

Для потребителя подобные курсы тоже нейтральны, и если нужно купить валюту для каникул или отпусков, то вполне можно сделать это в любой момент первой декады августа.

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