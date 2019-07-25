Ученые подсчитали, сколько бактерий содержит яблоко

Более 100 миллионов бактерий содержится в одном яблоке, и большинство из них в ядре, а не в кожуре. Это выяснили ученые из Грацского технического университета (Швейцария), результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

"По яблоку в день - и доктор не нужен", - говорится в английской поговорке. И это справедливо: в яблоках много витаминов, микроэлементов, минералов и клетчатки. Пектины, содержащиеся в плодах, помогают при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях.

Но швейцарские ученые утверждают: с каждым яблоком мы поглощаем еще и миллионы бактерий. "Сырые фрукты и овощи являются важным источником полезных кишечных микробов, - говорит Габриэле Берг, биолог из Грацского технического университета. - Но сколько и каких бактерий в яблоках, известно мало".

И чтобы выяснить это, Берг и ее коллеги решили изучить микробиом яблока. В роли "испытуемых" были яблоки сорта "Арле". Все компоненты фрукта: стебли, кожура, семена и мякоть - тщательно изучались по отдельности. Кроме того, биологи сравнили яблоки, выращенные традиционным способом, и органические. Как известно, в органических хозяйствах не применяют пестициды и удобрения, и этот факт мог быть существенным для исследования.

Результаты показали: яблоко кишит бактериями. "По нашим оценкам, в яблоке весом 240 граммов содержится в среднем 114 миллионов бактерий", - сообщила Берг. Интересно, что самые "горячие" точки в яблоках - ядра: именно там находится большая часть микробов. И любопытно то, что на кожуре лишь незначительное их количество.

"Высокая численность микроорганизмов была обнаружена на образцах стебля, конца стебля и чашечки, тогда как кожура и мякоть плода оказались менее колонизированными", - говорится в статье.

Так что, те, кто выбрасывает семенную коробку яблока, съедает в десять раз меньше бактерий, чем те, кто оставляет от яблока лишь хвостик. Потребление микробов в этом случае составляет до десяти миллионов.

Ученые отметили: количество бактерий в органических яблоках примерно такое же, что и в обычных. Но анализы показали, что в органических яблоках более сбалансированный, разнообразный бактериальный состав, и фактически они содержат больше полезных бактерий, чем обычные фрукты. Кроме того, у органических яблок было еще одно преимущество - вкус. Биологи обнаружили, что так называемые метилобактерии более распространены в органических яблоках. Эти микробы усиливают биосинтез ароматов в клубнике.

Авторы исследования признают ограниченность полученных данных, поскольку они работали с одним сортом яблок, и потому планируют повторить бактериальный анализ других сортов.