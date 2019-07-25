Борис Джонсон призвал европейцев сесть за "дружеский" стол переговоров, но сразу же внес в свое приглашение элемент шантажа. Фото: Reuters

Напомним, в среду нового лидера тори приняла в Букингемском дворце королева Елизавета II. В четырнадцатый раз за время своего правления она - в соответствии с протоколом - попросила главу партии, имеющей большинство в парламенте, стать премьер-министром и сформировать правительство. После беседы с монархиней Джонсон отправился в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, и прямо у входа выступил с первой речью в новом качестве. В ней он сказал, что британцы слишком долго ждали, и настало время действовать. "Работа начинается прямо сейчас", - объявил Джонсон, и не соврал. К вечеру среды он провел ряд увольнений и назначений, не щадя никого из членов кабинета своей предшественницы Терезы Мэй, кто не успел уволиться до его назначения, как, например, канцлер казначейства Филип Хэммонд.

Новое правительство вполне соответствует одному из главных приоритетов Джонсона во главе страны: в него вошли политики, выступающие за выход Британии из Евросоюза, намеченный на 31 октября. "И ни днем позже, без каких-либо "но" и "если", - поклялся на входе в свою новую резиденцию Джонсон. Министром внутренних дел в его правительстве стала Прити Пател - активистка движения "Голосуй за выход". А ее предшественник на этом посту евроскептик Саджид Джавид пошел на повышение и стал канцлером казначейства.

Главой МИД бывший министр иностранных дел, а нынче - премьер, сделал своего соратника Доминика Рааба, до ноября 2018 года возглавлявшего министерство по выходу страны из Евросоюза. Для этого Джонсон не пожалел своего главного соперника по избирательной гонке Джереми Ханта. По слухам, новый премьер предложил главе МИД понижение в должности, тот отказался и отправился на скамейку запасных в нижнюю палату парламента. Джонсон был беспощаден и к ближайшим соратникам своего соперника - министру обороны Пенни Мордаунт и министру торговли Лиаму Фоксу, хотя оба они - убежденные сторонники "брекзита".

Правительство Джонсона будет выглядеть не просто слишком активным, но даже сверхактивным

О "брекзите" шла речь и на первом выступлении нового премьера перед парламентом, прошедшем в четверг. В Брюсселе в качестве приветствия Джонсону, кажется, в сотый раз напомнили, что не собираются пересматривать положения соглашения о сотрудничестве после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

В свою очередь новый премьер признал, что страна не готова на 100 процентов к выходу без соглашения с Евросоюзом, и заявил, что собирается предпринять попытку переговоров с Еврокомиссией и европейскими коллегами для того, чтобы создать "новое партнерство" с Евросоюзом. Он призвал европейцев сесть за "дружеский" стол переговоров, но сразу же внес в свое приглашение элемент шантажа. В случае неудачи Джонсон сообщил, что планирует вывести страну из союза 31 октября, иначе, по его мнению, вера британцев в демократию рухнет. Глава британского правительства пообещал гарантировать соблюдение прав трех миллионов европейских граждан, живущих на туманном Альбионе, и сообщил, что его кабинет немедленно берется за подготовку страны к выходу на любых условиях по всем направлениям - от экономики до здравоохранения.

"По сравнению с эпохой Мэй, это правительство будет выглядеть не просто слишком активным, но даже сверхактивным", - сказал один из членов команды Джонсона, которого цитирует Politico.