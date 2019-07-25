Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Как сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии, сотрудники МВД задержали Оруашвили в Тбилиси, когда он ехал за рулем собственного автомобиля. Ему предъявили обвинение по статье "организация насилия, руководство или участие в нем".

Еще за два дня до задержания Окруашвили давал показания по этому делу. Ранее уже дали показания экс-глава МИД Григол Вашадзе, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, члены "Нацдвижения" Георгий Барамидзе и Хатия Деканоидзе, а также лидер "Национал-демократической партии" Бачуки Кардава, член движения "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти.

Напомним, что МВД республики расследует дело о беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", за что предусматривается лишение свободы на срок от шести до девяти лет.