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25.07.2019 21:00
Рубрика: Спорт

Премьерное дерби

ЦСКА и "Локомотив" сыграют в первом суперматче сезона
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
В пятницу матчем "Динамо" - "Урал" стартует третий тур российской Премьер-лиги. Центральная встреча пройдет в воскресенье: на Песчаной ЦСКА примет "Локомотив".
В последнем дерби, состоявшемся в апреле, ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью - 1:1. Фото: РИА Новости В последнем дерби, состоявшемся в апреле, ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью - 1:1. Фото: РИА Новости
В последнем дерби, состоявшемся в апреле, ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью - 1:1. Фото: РИА Новости

Это первый матч с такой громкой вывеской в нынешнем чемпионате. Хотя и ЦСКА, и "Локо" в сезон вкатываются с трудом. Армейцы уже успели проиграть "Крыльям Советов" (0:2) и с трудом справились с "Оренбургом" (2:1). "Железнодорожники" упустили победу над "Рубином" (1:1) и без блеска одолели "Тамбов" (2:1).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Тем не менее дерби это дерби. Что от него ждать, "РГ" рассказал известный в прошлом полузащитник сборной России Александр Мостовой.

На ваш взгляд, каков расклад сил перед дерби?

Александр Мостовой: Думаю, приблизительно равный. Букмекеры вроде бы отдают предпочтение ЦСКА, но я бы не стал.

Почему?

Александр Мостовой: "Локомотив" мне видится более надежным. Да, в игровом плане у них возможно есть некоторые проблемы, они с трудом нащупывают свой футбол, но состав у них сыгранный, стабильный. А у ЦСКА - непонятно что. Слишком многое зависит от Влашича. Такая игра - наскоками.

В чем причина нестабильности ЦСКА? Вроде состав у них не изменился, опыта в прошлом сезоне они набрались...

Александр Мостовой: Это молодость. Не бывает так, чтобы в команде было шесть-семь молодых ребят и команда блистала. Среди своих сверстников, да. Но когда ты играешь с более опытными и классными командами, возраст сказывается. Я и в том году об этом говорил. Молодцы, что дотянули до четвертого места. Хотя у нас есть пять команд, которые ниже пятого места не опустятся никогда.

То есть их так и будет лихорадить?

Александр Мостовой: Будет. Но до определенной степени. Я уже сейчас могу сказать, кто окажется в шестерке лучших по итогам сезона. И ЦСКА там есть. У него футболисты хоть и молодые, но по классу они выше, чем игроки условной "Уфы".

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Какая нас ждет игра? Закрытая или с обилием острых моментов?

Александр Мостовой: Думаю, моментов будет много. Обе команды умеют атаковать, есть соответствующие исполнители. Это не схемы с семью или восемью защитниками. Поэтому закрытого футбола быть не должно.

Дерби выбрано для использования VAR. Это поможет снять часть напряжения вокруг матча?

Александр Мостовой: Я за VAR: есть моменты, которые влияют на исход матчей. Но я об этом еще 15 лет назад говорил. Другое дело, что остается человеческий фактор. И даже подсказки VAR могут быть спорными. Никуда мы от этого не убежим.

В первых двух турах Премьер-лиги не было ни одной нулевой ничьей

Если в целом говорить о старте чемпионата, какие у вас впечатления?

Александр Мостовой: Лично никто не удивил и не впечатлил. Для многих неожиданностью наверно стало то, что забивается много мячей. По-моему, ни один из 16 состоявшихся матчей не завершился нулевой ничьей. Раньше такого не было.

Где будем смотреть

26 июля, пятница "Матч Премьер"

20.00 "Динамо" - "Урал". Прямая трансляция

27 июля, суббота "Матч Премьер"

14.00 "Уфа" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

16.30 "Тамбов" - "Спартак". Прямая трансляция.

19.00 "Краснодар" - "Сочи". Прямая трансляция.

28 июля, воскресенье "Матч ТВ"

19.00 ЦСКА - "Локомотив". Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

14.00 "Оренбург" - "Зенит".

16.30 "Арсенал" - "Ростов". Прямые трансляции.

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