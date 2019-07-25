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Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Новости
    25.07.2019, 16:26
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Дана Борисова высказалась по поводу настигшей ее санкции. Напомним: для начала российская телеведущая вызвала гнев украинских националистов, посетив Киев и сфотографировавшись на фоне достопримечательностей. После чего СБУ запретила ей въезд на территорию страны сроком на три года.

Как рассказала журналистка РИА Новости, подобное развитие ситуации было, по ее мнению, "прогнозируемым".

"Я, конечно, ввела их (украинские власти - прим. "РГ-Кинократия") в заблуждение, когда въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того - сегодня туда собираюсь", - сообщила Дана. Уточняя, что у нее там живет мама.

Борисова призналась, что по приезде в Киев - по производственной надобности - под конец визита даже начала бояться возвращаться в гостиницу, опасаясь "неадекватных действий со стороны украинских властей".

При этом Борисова акцентировала, что местные жители относились к ней доброжелательно и в каком-то негативе замечены не были.

Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре, Белорусская ССР. Вскоре ее семья переехала в Норильск.

В 1993-м поступила на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и в том же году, выиграв конкурс, стала ведущей программы "Армейский магазин".

В 2006 году Борисова дебютировала в кино - эпизодической ролью в "Медвежьей охоте".

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