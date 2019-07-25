Депутаты намерены осенью приравнять электронные сигареты к обычным

В ходе осенней сессии одним из приоритетных для "Единой России" вопросов будет тема, касающаяся курения. Предстоит довести до принятия инициативу о возвращении изолированных комнат для курения в аэропорты (она прошла первое чтение). В ее рамках или отдельным законопроектом в "ЕР" рассчитывают решить вопрос о приравнивании электронных сигарет к обычным.

О таких планах журналистам рассказал глава думских "единороссов", вице-спикер ГД Сергей Неверов.

Электронные средства доставки никотина (включая электронные сигареты) могут получить ограничения, действующие для обычных сигарет. Этот вопрос будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы и должен быть решен положительно, уверен Неверов.

Он напомнил, что на эту тему в ГД ранее был внесен отдельный законопроект, так что предстоит решить - поддерживать ли его или вносить указанную поправку ко второму чтению законопроекта о "курилках" в аэропортах. В принципе, это технический вопрос, считают в "ЕР". Он должен быть решен, "потому что это пагубное воздействие на людей, которые не курят", подчеркнул Неверов, говоря об электронных сигаретах.

Автор законопроекта о "курилках" Сергей Боярский подтвердил, что единороссы будут консультироваться с разработчиками инициатив о приравнивании альтернативных способов доставки никотина к обычному табакокурению.

- Те люди, которые могут позволить себе эти дорогостоящие устройства, по сути, провоцируют курильщиков, - отметил он. - Получается, что такому человеку можно сидеть и курить, а обычному курильщику - нельзя, поэтому он прячется и прокуривает помещение, куда потом дети ходят.