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25.07.2019 14:20
Рубрика: Спорт

"Динамо" подписало контракт с форвардом сборной Камеруна Н'Жи

Текст: Максим Домчев
Клинтон Н`Жи. Фото: Официальный сайт московского футбольного клуба "Динамо" Клинтон Н`Жи. Фото: Официальный сайт московского футбольного клуба "Динамо"
Клинтон Н`Жи. Фото: Официальный сайт московского футбольного клуба "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" пополнился камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель", сообщается на официальном сайте московской команды.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Дмитрий Хохлов рассказал о планах "Динамо" на новый сезон

Контракт с 25-летним игроком заключен на четыре года. Новичок будет выступать за "бело-голубых" под девятым номером. По данным L'Equipe, покупка Н'Жи обошлась "Динамо" в 5,5 миллиона евро.

Еще перед началом сезона главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов неоднократно говорил о том, что команде необходимо усилить атаку. В первых двух турах динамовцы смогли забить всего один мяч. Наиболее остро нехватка результативного нападающего чувствовалась в домашнем матче против казанского "Рубина, в котором динамовцы потерпели поражение со счетом 0:1. Впрочем, Н'Жи нельзя назвать забивным форвардом. В 83 матчах за "Марсель" он поразил ворота соперников 16 раз. В активе Н'Жи также 26 матчей и 7 голов за сборную Камеруна, в составе которой он выиграл Кубок африканских наций-2017.

Сам футболист признался, что в его карьере начинается новый этап, и он рад, что этот этап связан с московским "Динамо". "Это известный и серьезный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с Уильямом Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о "Динамо" во французских СМИ", - сказал Н'Жи.

Камерунский форвард признался, что не боится сложностей. По его словам, он согласился на переход "довольно быстро". "Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола", - заявил он.

Московское "Динамо" приобрело полузащитника сборной Буркина-Фасо

Кроме того, Н'Жи сообщил, что собирается учить русский язык. "Считаю, что обязан это делать как футболист, выступающий в России".

В двух стартовых турах в Российской премьер-лиге "Динамо" набрало одно очко и расположилось в нижней части турнирной таблицы. В следующем матче 26 июля "бело-голубые" примут екатеринбургский "Урал".

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