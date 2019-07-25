ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 25 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщается на сайте регулятора.

"Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, по крайней мере, в течение первой половины 2020 года", - отмечается в заявлении. Такая политика будет действовать до тех пор, пока это необходимо для обеспечения устойчивых показателей инфляции в соответствии с целями в среднесрочной перспективе, уточняется в сообщении.

Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25 процента, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4 процента.

Ранее 6 июня 2019 года ЕЦБ также принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0 процентов.

ЕЦБ проводит программу количественного смягчения с января 2015 года для стимулирования экономики. В марте 2016 года базовая ставка была снижена с 0,05 процента до рекордного уровня в 0 процентов.