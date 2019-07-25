"Единая Россия" подключается к реализации нацпроектов

В четверг комиссия "Единой России" по контролю за исполнением предвыборной программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму в 2016 году, собралась, чтобы обсудить отчеты о реализации блоков документа, посвященных экономике, образованию, культуре и здравоохранению.

Когда партия готовила предвыборную программу, существующих национальных проектов в их нынешнем виде еще не было, но документы во многом пересекаются. "Важно, чтобы эта работа дополняла друг друга, - считает премьер-министр Дмитрий Медведев, возглавляющий "единороссов" в качестве председателя партии. - Без сомнения, это можно сделать, тем более что партия имеет представительства не только в федеральных и региональных органах власти, но и в органах местного самоуправления, то есть она имеет надежную связь с людьми".

Глава правительства призвал парламентариев - и депутатов, и сенаторов - внимательно контролировать выполнение мероприятий национальных проектов. "Мы все знаем, что очень часто сроки реализуются медленно по разным причинам, - заметил он. - И вот, если кто-то стоит и на "мозги капает" - в хорошем смысле этого слова, - будь это депутат или член Совета Федерации - это очень правильно и очень нужно".

В сфере образования усилия партии сосредоточены сейчас на создании новых мест в дошкольных учреждениях. "В этом году планируется создать не менее 92 тысяч мест в ясельных группах", - напомнил Медведев.

Дополнительно он сообщил, что дал согласие выделить в этом году до 10 миллиардов рублей на закупку в регионы новых школьных автобусов и машин "скорой помощи". Поручения даны, министерства готовят необходимые решения.

Также важное значение в образовательной сфере имеет повышение статуса педагогически работников. "Для это, очевидно, нужна достойная зарплата, но также и освобождение педагогов от избыточной бумажной работы", - перечислил председатель "единороссов" основные задачи. Бюрократические решения так устроены, что преодолеть их весьма и весьма непросто, заметил он: "Вроде говоришь, а эти бюрократические формы отчетности все равно восстанавливаются".

Член президиума Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Вячеслав Никонов обратил внимание, что и в вопросах зарплаты педагогических работников дело обстоит не столь однозначно: "Мы вышли на уровень зарплаты средний по региону, и здесь средняя температура по больнице получается". Росстат же опубликовал данные, которые говорят, что 25 процентов учителей получают менее 15 800 рублей, а 7 процентов - вообще меньше минимального размера оплаты труда.

- Действительно, зачастую все эти цифры, которые приводятся средние, они абсолютно не бьются, к сожалению. Здесь не может быть спокойного отношения к этому. Надо смотреть, что происходит, - согласился Медведев с замечанием.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы в регионах шло закрытие малокомплектных школ. Этого очень боятся в селах, рассказал премьер о своих беседах с сельскими жителями. "Для жителя села это что? Закрывают школу - значит нет смысла тогда здесь воспитывать детей, но и конец деревне. Поэтому надо за этим обязательно смотреть", - подчеркнул глава правительства.

В сфере здравоохранения, охарактеризовал ситуацию в ней Дмитрий Медведев, в последние 12 лет произошел рывок в будущее. Отечественной высокотехнологичной медицине удалось существенно нарастить компетенции, и имеющееся сейчас оборудование не хуже, чем в других странах. Но так можно говорить о федеральных медицинских учреждениях, подчеркнул председатель партии, а в центральных районных больницах серьезные проблемы. Просто поставить туда новый медицинский аппарат недостаточно. "Это, к сожалению, просто деградация всей материальной базы. Этим нужно будет заниматься, нужно будет готовить идеи и предложения, как здесь поступить", - предложил премьер тему для дискуссии.

Возможности для этого и для выполнения других целей развития заключены в экономическом развитии страны. "Мы обычно анализ экономической политики начинаем с того, что у нас плохо", - сказал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Проблем хватает, но он обратил внимание коллег и на хорошие моменты. При всех трудностях под национальные цели развития удалось сосредоточить беспрецедентные ресурсы. Дополнительные доходы к бюджету составляют 11 процентов, регионы также постепенно получают дополнительные ресурсы. "Я считаю, что прогноз министерства экономического развития о том росте, который будет в этом году, явно занижен. Рост будет выше", - заявил он.

Хотя и Макаров порой склонен воздерживаться от эйфории. Глава комитета Госдумы попросил премьер-министра аккуратно анализировать результаты действия режима для самозанятых, прежде чем слушать призывы, как он выразился, горячих голов распространить его на всю страну. "Помните, была знаменитая статья классика "Головокружение от успехов"? Чтобы у нас этого головокружения не было", - привел он в доводы название статьи Иосифа Сталина.

- Лучше меньше, да лучше. Помните была еще одна статья классика? - ответил на это Медведев трудом Владимира Ленина.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"