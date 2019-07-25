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25.07.2019 20:44
Рубрика: Спорт

Еще один боксер умер после травм, полученных во время боя

Текст: Максим Домчев

23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян умер в больнице от травм, полученных им во время поединка против Хавьера Абреу из Эквадора. Похоже, что 20 июля стал одним из худших дней в истории профессионального бокса.

Два прошедших в этот день поединка в разных странах привели к гибели спортсменов. В США после боя с Субриэлем Матисом несовместимые с жизнью травмы получил 28-летний россиянин Максим Дадашев, а в Аргентине местный 23-летний боксер Уго Сантильян.

Фото: Steve Marcus/Getty Images
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Поединок аргентинца и Хавьера Абреу из Эквадора по итогам десяти раундов завершился вничью. Однако после завершения поединка Сантильян почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Там медики обнаружили у боксера кровяной сгусток в мозгу.

Была проведена операция, после которой у Уго дважды останавливалось сердце и останавливалось дыхание. Врачам удавалось поддерживать жизнь спортсмена, но в четверг он все же умер. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Всемирного боксерского совета

"Покойся с миром, Уго Сантильян. Боксер скончался из-за травм, полученных во время субботнего боя, завершившегося ничьей. Мы присоединяемся к семье и друзьям Уго в их скорби и выражаем нашу поддержку", - говорится в сообщении.

Спорт Бокс
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