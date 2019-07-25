ФНС расширила функции личного кабинета для ИП

Индивидуальным предпринимателям, пользующимся услугами личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), стал доступен налоговый калькулятор. Он позволяет рассчитать налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения и заданных показателей, сообщается на официальном сайте ФНС. Ранее эта функция была доступна только в основной web-версии сервиса.

Также в обновленном приложении предприниматели могут просматривать свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, проверять статус камеральной проверки, получать выписку из ЕГРИП и при необходимости записываться на прием в инспекцию.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью тех же логина и пароля, которые используются для доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщика физического лица".

После первоначальной авторизации предприниматели могут воспользоваться идентификацией с помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android) или сканированию лица (для iOs).