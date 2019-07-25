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25.07.2019 10:17
Рубрика: В мире

Глава Пуэрто-Рико со скандалом покинул свой пост

Текст: Сергей Новиков
Крупнейший за последнее время правительственный кризис в Пуэрто-Рико пришел к логическому завершению: губернатор этого ассоциированного с США государства Рикардо Росселло все же подал в отставку после двух недель непрекращающихся протестов по всему острову.
Фото: Joe Raedle/Getty Images Фото: Joe Raedle/Getty Images
Фото: Joe Raedle/Getty Images

"Внимательно изучив все мнения, обсудив происходящее с моей семьей, я решил принять следующее решение: сегодня я сообщаю вам о том, что покидаю должность губернатора со 2 августа", - обратился к согражданам правящий Пуэрто-Рико 2,5 года Росселло. Видеозапись выступления губернатора была распространена правительством острова в Facebook.

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Протесты по всему Пуэрто-Рико не прекращались с 13 июля, когда местный Центр исследовательской журналистики обнародовал около 900 страниц чатов из "Телеграма", в которых Роселло со своими советниками и другими членами правительства в неподобающей манере насмехались над жертвами сотрясшего страну два года назад урагана "Мария", издевались над нетрадиционной сексуальной ориентацией известного на весь мир пуэрториканского певца Рики Мартина, а также в шутку предлагали "пристрелить" оппозиционного столичного мэра.

"Я верю, что народ Пуэрто-Рико сохранит свое единство, как это всегда было", - заявил Росселло и объявил, что временным губернатором станет министр юстиции Ванда Васкес.

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Похоже, градус недовольства губернатором вырос настолько, что у Росселло попросту не оставалось других вариантов как добровольно сложить свои полномочия. Ведь еще накануне, за несколько часов до заявления губернатора об отставке, спикер палаты представителей Пуэрто-Рико (нижняя палата парламента) заявил о намерении в сжатые сроки завершить начатую процедуру импичмента в отношении Росселло. К этому стоит добавить и резкое недовольство Росселло в Вашингтоне . А также недавние заявления американского президента Дональда Трампа, в которых он назвал пуэрториканского губернатора "ужасным".

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