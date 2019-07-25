В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, это будет способствовать повышению привлекательности находящихся в этих регионах вузов, а также повысит количество молодежи, остающихся в родных местах, а не уезжающей в поисках "сильных вузов". Чернышов отметил, что работать выпускники смогут в тех же регионах.

Как сообщает РИА Новости, также парламентарии считают необходимым повысить квоты на иностранных студентов. В вузах России сегодня учатся больше 220 тысяч иностранцев. К 2025 году их количество должно увеличиться почти втрое.