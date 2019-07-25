Госпитализирован 92-летний президент Туниса

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в среду в связи с недомоганием. 92-летний глава государства сейчас находится в военном госпитале.

Информации о состоянии его здоровья пока нет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Reuters.

В конце июня ас-Себси уже госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Тогда он провел в госпитале несколько дней.

Отметим, что Бежи Каид ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.