Госпитализирован 92-летний президент Туниса

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси. Фото: AP Photo/Fethi Belaid
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в среду в связи с недомоганием. 92-летний глава государства сейчас находится в военном госпитале.
Информации о состоянии его здоровья пока нет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Reuters.
В конце июня ас-Себси уже госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Тогда он провел в госпитале несколько дней.
Отметим, что Бежи Каид ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.