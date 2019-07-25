Гражданам предложат страховать свои дома и квартиры в обмен на льготы

Министерство финансов придумало, как заинтересовать граждан страхованием жилья от чрезвычайных ситуаций. Тем, кто купил полис, предлагается давать льготы по налогам и взносам за капитальный ремонт. Такие преференции ведомство рекомендует предусмотреть регионам в своих программах.

Поправки о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступят в силу 4 августа. Оно будет полностью добровольным, то есть граждане по-прежнему смогут сами решать, приобретать полис или нет.

Предполагается, что застраховавшие жилье смогут получать помощь быстрее и в большем объеме, чем те, кто этого не сделал. Ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте, - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.

Минфин подготовил проект доклада правительству (есть у "Российской газеты"), где обозначены меры, которые должны дать людям дополнительную мотивацию страховать жилье. Документ направлен в Минэкономразвития и Минстрой - они дадут свои отзывы. В числе стимулов, по мнению Минфина, могут быть льготы по налогу на имущество и по взносам на капитальный ремонт для тех, кто будет регулярно оплачивать страховку. Владельцам застрахованного жилья, разрушенного стихией, при предоставлении нового также можно было бы возвращать часть выплаты по страховке, перечисленной в бюджет, полагают авторы доклада.

Застраховавшим жилье предлагают давать льготы по взносам на капремонт и налогу на имущество

Гражданам, которые так и не купили полис, полученное от государства жилье взамен утраченного предлагается запретить приватизировать на определенный срок. Уточняется, что бессрочно по договору социального найма, когда жилье предоставляется на льготных условиях, им должны иметь право пользоваться только малоимущие. Все остальные - по договору обычного найма или из маневренного фонда не дольше, чем на три года.

Идея запрета на приватизацию жилья для тех, кто заранее не позаботился о его страховке, не нова. Она обсуждалась на этапе подготовки законопроекта, но в итоговый вариант не вошла. Теперь ее в качестве рекомендации предлагается рассмотреть регионам - как раз сейчас они разрабатывают свои программы, в рамках которых гражданам предложат страховать свое жилье на случай стихии.

Страховщики считают, что дополнительная мотивация людям нужна. Льгот по уплате налога на имущество и ограничений на приватизацию жилья теоретически достаточно, чтобы повысить интерес к добровольному страхованию жилья, полагает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Однако многое, по его мнению, будет зависеть от того, как регионы реализуют рекомендации Минфина. "Эту работу можно сделать формально, а можно так, чтобы у граждан появились реальные экономические стимулы страховать жилье", - отмечает Уфимцев.

Стихийные бедствия в России не редкость. В 2013 году наводнение на Дальнем Востоке разрушило каждый пятый дом. На восстановление, капитальный ремонт жилья из бюджета потратили около 15 миллиардов рублей. До этого был Крымск в Краснодарском крае. Сейчас - Иркутская область. Кстати, в этом регионе охват жилья добровольным страхованием, по данным Всероссийского союза страховщиков, не превышает 3,4 процента. В целом по стране, за исключением Москвы, где действует своя программа, этот показатель составляет около 8 процентов.

Новая система добровольного страхования жилья, которая запускается в этом году, должна исправить ситуацию. Сейчас для ликвидации последствий ЧС, в том числе и в Иркутской области, используются в основном ресурсы бюджета. В новом формате для помощи гражданам будут задействоваться не только бюджетные деньги, но и средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей. В дальнейшем их планируется увеличить.

Тем, кто не застраховал жилье и лишился его, предлагают запретить приватизировать полученное от государства

В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. Через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться, обещают страховщики.