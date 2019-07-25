Гринев завоевал бронзу на стометровке вольным стилем

Россиянин Владислав Гринев стал бронзовым призером в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

В финальном заплыве россиянин показал результат 47,82 секунды. Победу в заплыве одержал представитель США Калеб Дрессел - 46,96 секунды. Совсем немного уступил ему австралиец Кайл Чалмерс - 47,08.

Россияне не выигрывали медалей на этой дистанции с 2003 года, когда золотую медаль завоевал Александр Попов.

23-летний Гринев на нынешнем чемпионате мира уже завоевал одну награду. В эстафете 4х100 м вольным стилем он вместе с товарищами по команде стал серебряным призером.