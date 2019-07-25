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25.07.2019 20:30
Рубрика: Спорт

Время Хабиба

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных наших звезд
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Издание Forbes составило рейтинг самых успешных российских звезд. Возглавляет список чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

- Мы ограничили возраст участников 40 годами и сместили фокус в сторону популярности. Если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее их востребованность, - отметили в издании.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Видео: Нурмагомедов атаковал чемпиона в тяжелом весе

Нурмагомедов занял первое место с доходом в 11,5 миллиона долларов, а количество его подписчиков в "Инстаграм" равно 15,4 миллиона. Вторую строчку заняла Ольга Бузова, заработавшая за год 4,4 миллиона и обогнавшая конкурентов за счет популярности. Третье место досталось Александру Овечкину (14,5 миллиона).

Самыми молодыми в рейтинге стали фигуристки Алина Загитова (17 лет) и Евгения Медведева (19 лет).

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Рейтинги Forbes Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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