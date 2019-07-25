Издание Forbes составило рейтинг самых успешных российских звезд. Возглавляет список чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

- Мы ограничили возраст участников 40 годами и сместили фокус в сторону популярности. Если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее их востребованность, - отметили в издании.

Нурмагомедов занял первое место с доходом в 11,5 миллиона долларов, а количество его подписчиков в "Инстаграм" равно 15,4 миллиона. Вторую строчку заняла Ольга Бузова, заработавшая за год 4,4 миллиона и обогнавшая конкурентов за счет популярности. Третье место досталось Александру Овечкину (14,5 миллиона).

Самыми молодыми в рейтинге стали фигуристки Алина Загитова (17 лет) и Евгения Медведева (19 лет).