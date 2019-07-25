Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds

Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад. Причем, снять его решили на песню, о существовании которой некоторые меломаны даже не догадывались.

Это неудивительно, ведь трек Birds не попал в основное издание альбома, а был включен только в его бонус-секцию, для самых увлеченных фанатов. Песня и вправду необычная - фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс редко поет с кем-то дуэтом, а тут пригласил для сотрудничества итальянскую певицу Элизу!

В ролике на эту красивую средне-темповую балладу они, впрочем, в кадре не появляются. Потому что режиссер Зак Вонг решил снять клип в стиле аниме. В Birds он рассказывает историю мальчика, который, как и его мама, умеет летать. Что они с упоением и делают на фоне живописных гор…

Но растущие крылья и торчащие даже из рук перья вызывают недоумения одноклассников, и те начинают дразнить героя, пишут ему на окне слово "фрик". Парень даже пытается отказаться от своего волшебного дара и стать обычным человеком. Но мать доказывает ему его неправоту своим резким поступком…

Да, история заканчивается трагически. Зато она поучительная. Да и песня Birds, несомненно, замечательная...