Кабмин направит до 10 млрд рублей на покупку школьных автобусов и скорых

До 10 миллиардов рублей может выделить правительство для закупки школьных автобусов и машин "скорой помощи", сообщил премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании партийной комиссии по контролю за выполнением предвыборной программы.

"Я недавно дал поручение, дал согласие на дополнительные инвестиции в этом году для приобретения школьных автобусов и машин скорой помощи в общем объеме до 10 миллиардов рублей", - сказал он.

Сейчас в правительстве ведется соответствующая работа по подготовке этого решения.