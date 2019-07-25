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25.07.2019 15:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос

Американский морской офицер в отставке направил президенту США открытое письмо, в котором рассуждает о ситуации в Тайваньском проливе и обвиняет Китай в политике экспансионизма. Свои подписи под письмом поставили около сотни бывших военнослужащих США, однако все они, как настаивают в Пекине, не несут ответственности за развитие китайско-американских отношений, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тайваньский вопрос - ключевой интерес Китая. Материковая часть страны готова сделать все возможное для мирного воссоединения двух берегов Тайваньского пролива, отмечают в Пекине. В то же время власти КНР не обещают отказаться от применения военных сил и оставляют за собой право на принятие всех необходимых мер. Эти действия будут нацелены на внешние силы, которые вмешиваются во внутренние дела Китая, и сепаратистов, а не на тайваньских соотечественников.

Некоторые американцы называют необходимые меры Китая по защите национального единства "запугиванием" - это, отмечают в Пекине, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Такие личности сделали все возможное, чтобы очернить Китай - ими движет гегемонизм, существующий вопреки тенденциям экономической глобализации и политической многополярности. Китай с давних времен является миролюбивой страной. Он никогда не был сторонником экспансии и гегемонии - лишь строителем и защитником мира во всем мире. К настоящему времени Китай направил в общей сложности 37 тысяч военнослужащих и полицейских на миротворческие операции. По числу миротворцев Китай лидирует среди постоянных членов Совбеза ООН.

В Пекине уверены, что Китаю и США, как постоянным членам Совбеза, необходимо сотрудничать в решении таких актуальных глобальных проблем, как ядерные программы КНДР и Ирана, ситуация на Ближнем Востоке и т.д. Если некоторые американские политиканы продолжат отстаивать идею гегемонии и господства, запугивать другие страны, то рано или поздно они окажутся на обочине истории.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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