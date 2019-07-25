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25.07.2019 10:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай представил национальную оборонную политику

Китайское правительство обнародовало Белую книгу, в которой изложена оборонная политика страны в новую эпоху и обозначены цели по укреплению национальной обороны и созданию сильной армии. Документ под названием "Национальная оборона Китая в новую эпоху" был опубликован Пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Документ призван разъяснить международному сообществу, как развивается национальная оборона Китая. Это 10-я Белая книга по национальной обороне, которую правительство Китая публикует с 1998 года, и первая всеобъемлющая книга, выпущенная после 18-го съезда КПК в 2012 году. В основную часть документа включены шесть разделов: положение в области международной безопасности, оборонная политика оборонительного характера Китая в новую эпоху, выполнение миссии и задач армии Китая в новую эпоху, национальная оборона и армия Китая в процессе реформ, рациональные и умеренные расходы на национальную оборону, а также активный вклад, который вносит армия Китая в построение сообщества единой судьбы человечества.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Аналитики полагают, что деятельность по инновационному развитию государственной политики в области обороны отражает характерные черты времени. В документе впервые отмечается в качестве отличительной черты национальной обороны Китая то, что Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или созданию сфер влияния. "Необходимо неуклонно идти по пути укрепления вооруженных сил с китайской спецификой для дальнейшего развития национальной обороны Китая в новую эпоху, глобальное значение которой заключается в содействии созданию сообщества единой судьбы человечества", - подчеркивается в документе.

В Белой книге говорится, что оборонные расходы Китая в целом являются открытыми и прозрачными, а их темпы роста - рациональными и умеренными. По сравнению с другими крупными странами, соотношение оборонных расходов Китая к ВВП и общему бюджету, а также оборонные расходы на душу населения страны остаются на низком уровне.

Вооруженные силы Китая оптимизируют общую структуру вооружения и военной техники и прилагают скоординированные усилия для их развития во всех видах и родах войск. Создается система, состоящая в основном из нового и высокотехнологичного оружия и военной техники, сообщается в Белой книге. В ней также рассказывается о таких чувствительных вопросах, как строительство сооружений для тылового обеспечения вооруженных сил Китая в Джибути и строительство китайской военной инфраструктуры в Южно-Китайском море, а также борьба с коррупцией.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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