Китай примет участие в военно-морском параде в Петербурге

Китайский ракетный эсминец "Сиань" прибыл в Санкт-Петербург для участия в торжествах Дня ВМФ России, который отмечается 28 июля. Экипаж корабля не только примет участие в военно-морском параде, но и будет открыт для общения с местным населением, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Экипаж китайского ракетного эсминца "Сиань" пообщается с гостями парада. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
32-я эскадра эскортных кораблей ВМС Китая вышла в путь 4 апреля из Чжоушаня в провинции Чжэцзян. 2 июня она встретилась с 31-й эскадрой и начала выполнение задачи по конвоированию судов сроком на 4 месяца. За этот период эскортные корабли сопроводили уже более 100 китайских и иностранных судов.
В Главном военно-морском параде в Петербурге в этом году примут участие более 40 кораблей и 40 самолетов.