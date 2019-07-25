Китай примет участие в военно-морском параде в Петербурге

32-я эскадра эскортных кораблей ВМС Китая вышла в путь 4 апреля из Чжоушаня в провинции Чжэцзян. 2 июня она встретилась с 31-й эскадрой и начала выполнение задачи по конвоированию судов сроком на 4 месяца. За этот период эскортные корабли сопроводили уже более 100 китайских и иностранных судов.

В Главном военно-морском параде в Петербурге в этом году примут участие более 40 кораблей и 40 самолетов.