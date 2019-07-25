Косачев о задержании российского танкера СБУ: Наступает час истины

Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики.

Либо СБУ Украины действует по собственному разумению и в обход президента, пытаясь втянуть его в эту заскорузлую провокацию. Что не менее плохо, потому что тогда Зеленский - всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива. Что опять же прискорбно и для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так и не дождались от Зеленского самостоятельности и ответственности.

Обстоятельства подлежат оперативному уточнению. Позиция Зеленского - немедленному разъяснению. Что сейчас есть настоящая Украина? Когда она продолжает бряцать оружием или когда она стремится к миру?

Наступает час истины.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook